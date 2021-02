Un pari che lascia un po’ di amaro in bocca per l’occasione, fallita, di un grande balzo in avanti, eppure in casa Juve Stabia il bicchiere, dopo l’1-1 col Teramo sembra comunque mezzo pieno: «Ai ragazzi posso solo fare i complimenti per la prestazione – queste le parole di Padalino -, in un momento delicatissimo del campionato. Otto assenti, i problemi subentrati a Marotta che non è riuscito a scendere in campo, e di fronte un avversario che sta disputando un campionato importante, non era facile. C’è stato il giusto apporto alla gara di domenica, e sono comunque soddisfatto. Dispiace, ovviamente, quando vai in vantaggio e non riesci a portala a casa, ma nel calcio ci sono anche gli avversari».

Il tecnico si sofferma sui singoli: «Devo fare i complimenti a Ripa, non lo faccio mai, ma devo ringraziarlo per il sacrificio, la disponibilità, non era facile entrare e disputare una gara del suo spessore dopo tanto tempo fuori. È un professionista impeccabile. Caldore? Era la prima da titolare, non giocava da tempo, nonostante un impatto timido, è cresciuto tanto, e credo potrà darci una mano anche in futuro».

Torna la settimana tipo, prima del trittico con Bisceglie, Bari e Palermo: «Una settimana in cui speriamo di recuperare un po’ di persone, ci attendono poi tre gare importanti. Ma affrontiamole una alla volta…».

