Juve Stabia, tesserati positivi alla vigilia dell'esordio in coppa

Una pessima notizia per la Juve Stabia che in serata, alla vigilia della sfida di domani con il Messina, si trova a registrare alcuni casi di positività al Covid. Al momento non ci sono rischi per il regare svolgimento della gara, per Novellino, però, subito i conti con un problema che rischierà di rendere irto il cammino di tutti i club nella prossima stagione: "La S.S. Juve Stabia comunica che l’ultima serie di tamponi, ai quali si è sottoposto il gruppo squadra, ha evidenziato alcune positività al COVID-19. I tesserati sono in isolamento fiduciario, secondo le disposizioni vigenti. La S.S. Juve Stabia si è subito attivata per il rispetto di ogni adempimento previsto dalle disposizioni di legge e dal protocollo federale".