Juve Stabia, l'addio di Thiam affidato ai social: «Resteremo amici per la vita»

Potrebbe essere l'attenzione posta dal Torino, o anche da altri club di serie B, di certo si era capito da subito che trattenere Demba Thiam alla Juve Stabia non sarebbe stato facile, soprattutto per la questione del prestito secco dalla Spal.

Il numero uno, beniamino della curva, ha affidato al suo profilo Instagram il commiato dalla piazza gialloblù: «Ho preso un po’ di tempo per pensarci, non è facile per me descrivere il mio stato emotivo attuale.

Qui sono cresciuto non solo come calciatore professionista, ma soprattutto come persona.

Mi sono fatto degli amici per la vita qui.

Grazie mille ai miei compagni di squadra, allo staff, ai dirigenti, a tutto lo staff e soprattutto a voi, tifosi! Sarò sempre associato a questo club che ha plasmato gran parte della mia carriera: forza Juve Stabia».

Il club potrebbe virare su Gianmarco Vannucchi, reduce dai play-off con il Taranto, in scadenza di contratto.