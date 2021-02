Il ritorno in campo dal primo minuto dopo il lungo stop per infortunio, il nuovo ruolo a ridosso delle punte, ma soprattutto un gol da tre punti. La Juve Stabia è ormai fuori dalla crisi che ne aveva minato il cammino nell’ultimo mese, rinvigorita dal mercato di gennaio, ma soprattutto dall’aver ritrovato in Francesco Orlando l’uomo in più, quello decisivo nei momenti che contano della stagione: “Sono contentissimo – queste le sue parole -, domenica abbiamo vinto una gara fondamentale contro una rivale difficilissima, e questo ci consente di vivere in questi giorni una settimana serena, alla vigilia di due derby difficilissimi”. Avellino, sabato al Menti, poi la Cavese, al “Lamberti”, nel giorno di Carnevale, per la Juve Stabia una momento topico della lotta play-off: “Personalmente – prosegue Orlando – mi sento di ringraziare Padalino per la fiducia e per come ha gestito il mio infortunio. Ho ritrovato una squadra nuova, con un modulo diverso, ma anche un attaccante come Marotta che ci sta dando tanto sotto l’aspetto dell’esperienza. Sabato ci attende un derby importante contro una delle grandi del campionato. Cercheremo di dare continuità al momento positivo degli ultimi sette giorni”.

