Juve Stabia, tre assenti col Latina al Menti

Tre le assenze, ed un avversario di quelli tosti da affrontare. Dopo il derby di Avellino, la Juve Stabia torna al Menti per incrociare un Latina in grande spolvero, tra le squadre più in forma in questo mini torneo iniziato dopo la lunga sosta per il Covid. Sottili non si fida, e punta l’accento in primis sugli errori del derby: “Mi è piaciuto l’approccio, e la prestazione della squadra fino al 2-1. Poi, dopo il vantaggio degli ospiti, siamo stati meno bravi. Qualcuno, e mi riferisco ai calciatori di maggiore qualità, avrebbe potuto e dovuto metterci qualcosina in più. Mi auguro che possa essere un’esperienza da cui trarre profitto”. Con il Latina serve la prestazione di spessore: “Ormai è da tempo che continuiamo a dire che le gare sono importanti, la verità è che ogni settimana c’è una partita in meno, per cui i punti diventano veramente pesanti per poter cercare di arrivare agli obiettivi prefissati. Siamo ai margini dei play-off, dobbiamo sbagliare il meno possibile. Affrontiamo un avversario in salute, che viene da sette risultati positivi, e che ha vinto le ultime due trasferte. Una squadra solida, aggressiva, che ha gamba, organizzata, con calciatori dalla struttura fisica importante. Insomma, un avversario scomodo. Ai miei l’ho detto, dobbiamo fare una grandissima prestazione se vogliamo fare risultato pieno”. Sugli scudi dopo il mercato di gennaio c’è Dell’Orfanello, in attesa del miglior Panico. “Mi ha sorpreso, venendo dalla serie D, per come si è calato nella categoria, il salto in C è doppio secondo me, al pari di quello dalla B alla A. Panico ha sicuramente più esperienza, sono due ragazzi che, ne sono certo, mi metteranno spesso in difficoltà nella scelta”.