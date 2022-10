Juve Stabia: tre punti col Picerno, gialloblù a ridosso del podio

La Juve Stabia suda le fatidiche sette camicie, ma alla fine riesce ad incassare tre punti pesantissimi nella sfida del Romeo Menti con il Picerno. Colucci, grande ex di turno dopo l’esperienza in Basilicata dello scorso anno, ed i play-off agguantati per un punto proprio a discapito dei gialloblù, aveva catechizzato i suoi sul valore dell’avversario, e per lunghi tratti il campo gli ha dato ragione. Un primo tempo senza grandi emozioni. Al 2’Pandolfi calcia sul primo palo, Crespi in angolo. Sugli sviluppi la girata di Maggioni si stampa sul montante. Al 10’ Reginaldo impegna Barosi che respinge. Lo stesso attaccante (35’), anticipa in velocità Cinaglia sul taglio di Esposito, ma Barosi respinge. Nel finale Mignanelli al centro per la girata di Caldore sul fondo. Meglio la Juve Stabia della ripresa. All’8’ Scaccabarozzi ci prova a sorpresa, ma trova la respinta a terra di Crespi. Tre minuti e Bentivegna si vede annullare un gol dopo lo scatto sul filo del fuorigioco. Al 22’ la gara si sblocca. Sul tiro di Gerbo dal limite l’estremo lucano si salva in angolo. Sugli sviluppi del corner Mignanelli, da fuori area, trova l’angolo alto e l’1-0 per la Juve Stabia. Finale intenso con il Picerno che le prova tutte, con Diop e Gerardi, subentrati, ma senza riuscire ad agguantare il pareggio. Soddisfatto Colucci: “Ci siamo disuniti nel primo tempo, ma alla distanza siamo stati bravi a far nostra una partita tutt’altro che facile”.