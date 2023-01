Juve Stabia: tre rintocchi per Pochesci, lascia Santos

Un tris per la Juve Stabia di Pochesci. Il mercato dei gialloblù si chiude con tre rintocchi, due attaccanti ed un centrocampista a rinforzare l'undici stabiese nel rush finale di campionato. Come più volte ipotizzato nelle ultime settimane c'è l'addio di Santos, ai titoli di coda dopo le ultime deludenti prestazioni. "La S.S. Juve Stabia comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive, a titolo temporaneo, dall’Empoli FC dell’attaccante Alessio Rosa, classe ’03, fino al 30 giugno 2023. Il calciatore, nativo di Tivoli, è cresciuto calcisticamente tra Roma, Atalanta, Torino ed Empoli e ha giocato con tutte le categorie della Nazionale italiana dall’Under 15 all’Under 18".

"La S.S. Juve Stabia comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive, a titolo temporaneo, dal Frosinone Calcio dell’attaccante Michele Volpe, classe ’97, fino al 30 giugno 2023. Il calciatore, nativo di Benevento, è cresciuto calcisticamente nel Frosinone e ha vestito le maglie del Rimini, della Viterbese, del Catania, della Vibonese e della Pergolettese". La S.S. Juve Stabia comunica l’acquisizione delle prestazioni sportive, a titolo definitivo, dalla Viterbese, di Patrick Moreschini, centrocampista classe ’01. Nativo di Roma, cresciuto calcisticamente nella Ternana, ha vestito tra le altre le maglie dell’Avellino, della Feralpisalò e del Foggia".

Risoluzione, nei minuti finali, per Santos che sarà ora libero di trovare casa altrove: "Si comunica anche la risoluzione contrattuale con l’attaccante, classe ‘88, Santos Freire Christian Robert. A Christian vanno i ringraziamenti per quanto fatto con la Nostra maglia e i migliori auguri per il futuro".