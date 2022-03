Juve Stabia-Turris 3-0, è Eusepi il re del derby

La Juve Stabia concede il bis, e dopo il successo esterno di Messina conferma la svolta dopo il ritorno in panchina di Walter Novellino, centrando una vittoria importantissima nel derby del Menti con la Turris. Tre reti, squadra cinica, strettissima nella prima parte della gara, quando i corallini provano a fare la voce grosse, forti di una migliore classifica e di una condizione psico-fisica che consente ai torresi di arrivare al derby da favoriti, quella dell’ex allenatore del Napoli sembra aver ritrovata negli ultimi due turni, quelle certezze che potranno essere fondamentali nel rush finale di campionato.

3-4-3 per la Turris di Caneo che, non nonostante qualche assenza per squalifiche ed infortuni si approccia alla gara senza particolari difficoltà di formazione, Novellino risponde con il 4-3-3 di Messina che conferma la qualità di Schiavi, posizionato a ridosso della difesa, devenuto man mano uomo a tutto campo ed autentico jolly nello scacchiere del tecnico stabiese.

La Turris fa gioco, la Juve Stabia va in vantaggio. Diciassette minuti e Bentivegna prova a fare tutto da solo, entra in area dalla destra, calcia centrando il palo alla sinistra di Perina, sulla sfera arriva più rapido di tutti Eusepi per l’1-0 stabiese. Leonetti prova ad impensierire Dini, ma alla mezzora è Stoppa ad inventare il raddoppio. L’esterno riceve centralmente da Schiavi, supera in velocità due avversari, a tu per tu con Perina piazza la sfera in rete. Allo scadere è ancora Eusepi a trovare la via del gol, la decima rete stagionale, dopo aver vinto un duello con Varussi. Palla sul primo palo per il 3-0 finale.

«Sono felicissimo per la squadra – chiosa Novellino a fine match -, volevamo questi tre punti, che servono per la salvezza, ma sono importantissimi per arrivare all’obiettivo stagionale. Sono contento di aver potuto concludere quest’anno in gialloblù e ringrazio la società. Ho un mio sogno, ma per ora sto zitto».

Salvatore, vice di Caneo, analizza il derby della Turris: «Non siamo stati perfetti nell’uno contro uno, prendendo tre reti nel nostro momento migliore, quando stavamo facendo gioco. Dispiace per i tifosi, per la piazza, ma questa sconfitta non cambia molto per il nostro finale di campionato».