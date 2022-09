Juve Stabia-Turris, ore di attesa: ipotesi via libera per i tifosi corallini

La notizia – che a dispetto di ogni previsione sta prendendo piede col passare dei giorni – è che potrebbe arrivare il via libera per i tifosi della Turris in vista del derby (in programma domenica al Menti) con la Juve Stabia. Il primo spiraglio è arrivato con la determinazione dell’Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive della scorsa settimana, con cui è stato «sospeso il giudizio al fine di approfondire l’analisi dei rischi connessi».

Nessuno sbarramento, insomma. Anzi. Tant’è che sono state nel frattempo avviate significative interlocuzioni (lungo l’asse Lega-forze dell’ordine-club) evidentemente sfociate in un’importante apertura, al punto che in giornata la Turris ha diramato una nota ufficiale con cui, «nel caso in cui le autorità competenti dovessero consentire ai sostenitori ospiti l’accesso allo stadio Romeo Menti», ha sensibilizzato «sin d’ora la propria tifoseria circa l’assoluta necessità di ricorso a mezzi di trasporto collettivo ed il rigoroso rispetto di tutte le misure organizzative che saranno eventualmente prescritte garantendo massima collaborazione, ciascuno per la propria parte, ai soggetti coinvolti nella gestione dell’evento».

Si attende, a questo punto, l’ulteriore determinazione dell’Osservatorio, che potrebbe contenere prescrizioni (più o meno serrate) di carattere organizzativo, relative essenzialmente ai mezzi di trasporto (necessariamente collettivo) a bordo dei quali dovranno viaggiare i tifosi corallini (come in occasione del playoff di Foggia), ed ai tempi di avvio e di chiusura della prevendita. Sulla scia della determinazione si svolgerà poi - domani - la riunione di Gruppo Operativo di Sicurezza per la definizione e l'attuazione delle (eventuali) misure organizzative.