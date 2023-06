Juve Stabia: ufficiale l'addio a Di Bari e Novellino. Nuovo corso per il club dei fratelli Langella

Incontrarsi… e dirsi addio. Si separano le strade della Juve Stabia e del duo Novellino-Di Bari. Al termine dell’incontro avuto quest’oggi tra la dirigenza gialloblù, l’ormai ex diesse e l’ex allenatore, non ci sarà continuità con l’ultima stagione.

Ad annunciare la separazione la società stabiese con un comunicato ufficiale: «La S.S. Juve Stabia comunica che il rapporto contrattuale con il Direttore Sportivo Giuseppe Di Bari e con mister Walter Alfredo Novellino non proseguirà nella prossima stagione sportiva e terminerà il 30 giugno 2023. Il Presidente Andrea Langella, il socio Giuseppe Langella e l’intera dirigenza stabiese ringraziano il Direttore Sportivo e il tecnico per il lavoro svolto e per aver sempre abbinato alle qualità professionali uno stile esemplare. A Di Bari e Novellino le migliori fortune nel prosieguo della carriera».

Tutto da rifare, dunque, con il club che potrebbe aver deciso di cambiare strategie e, magari, anche equilibri tra i soci rispetto a quelli che dovranno essere i programmi per il prossimo anno.

Si chiude così un’annata, e si apre una settimana intensa, durante la quale ci sarà da completare l’iscrizione al prossimo torneo, e soprattutto porre le basi, con un direttore sportivo, ed un allenatore, chiamati a costruire la Juve Stabia… che verrà.