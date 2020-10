Ultimi fuochi per la Juve Stabia che prepara una chiusura di mercato all’insegna di quelli d’artificio. Primo colpo per i gialloblù l’ingaggio dell’ex Salernitana, Andrea Bovo: «La S.S. Juve Stabia comunica l'accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive, a titolo definitivo, con la Virtus Francavilla Calcio, del centrocampista Andrea Bovo, classe ’86. Il calciatore, nativo di Mestre, è cresciuto calcisticamente nel Venezia. Ha vestito anche le maglie di Palermo, Salernitana, Bari, Padova, Spezia, Pescara, Reggiana e Siena».



Bovo, che ha scelto il numero 16, è già a disposizione di Padalino: «Sono felice di essere arrivato alla Juve Stabia: è questo un modo per me per sentirmi ancora giocatore in una piazza che ha masticato e mastica calcio a certi livelli. Mi metto a disposizione dell'allenatore e dei compagni, pronto a dare il massimo per ottenere grandi soddisfazioni».