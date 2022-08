Juve Stabia: ufficiale, Barosi è il nuovo portiere dei gialloblù

Mancava ormai solo l'ufficialità, che oggi arriva con il comunicato ufficiale del club: Davide Barosi è il nuovo portiere della Juve Stabia, soffiato alla concorrenza di squadre come il Crotone che avevano provato a scommettere su di lui: "La S.S. Juve Stabia comunica l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive del portiere Davide Barosi, classe ’00, fino al 30 giugno 2024. Il calciatore, nativo di Asola, cresciuto calcisticamente nella Juventus e nella Cremonese, ha vestito le maglie di Trento e Grosseto. Queste le prime dichiarazioni: “Per me è una grande opportunità essere arrivato in un club così blasonato. Un piacere poter vestire questi colori che cercherò di onorare sul campo con impegno e dedizione”. Sacrificato per fargli posto il giovane Pozzer il cui contratto è stato risolto consensualmente.