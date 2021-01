La notizia era nell'aria fin dalle prime ore del mattino, nonostante le dichiarazioni rilasciate a Foggia lunedì sera. Evidentemente un cambio di rotta maturato in questi giorni. Filippo Ghinassi lascia la Juve Stabia dopo aver costruito dal nulla la squadra di Padalino, e proprio mentre si apprestava a completare l'opera. L'ufficialità del divorzio nel comunicato del club: "La S.S. Juve Stabia comunica l’interruzione consensuale del rapporto col Direttore Sportivo Filippo Ghinassi che lascia Castellammare di Stabia a causa di motivi personali.

Al Direttore va un sentito ringraziamento per il buon lavoro svolto ed i migliori auguri per il suo futuro".

Resta a questo punto da capire chi si occuperà del mercato, in attesa dell'ufficializzazione dell'ex "zemnalandia", Peppino Pavone, come nuovo Direttore Generale della Juve Stabia

