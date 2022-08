Juve Stabia: ufficiale l'ingaggio del difensore Maggioni dal Modena

Un altro innesto nella difesa della Juve Stabia. Aspettando il ritorno di Umberto Eusepi a guidare l’attacco, ed la scelta definitiva su chi dovrà difenderne i pali, la società stabiese mette a disposizione di mister Colucci il talento del Modena, Tommaso Maggioni:

«La S.S. Juve Stabia comunica l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive, a titolo temporaneo, dal Modena FC, del difensore Tommaso Maggioni, classe ’01. Il calciatore, nativo di Alzano Lombardo, cresciuto calcisticamente nella Sampdoria, ha vestito le maglie del Real Forte, dell’Arezzo e del Legnago”. Entusiasmo da subito per Maggioni: “Sono felice di essere qui, consapevole che questa sia una piazza prestigiosa. Mi metto da subito a disposizione del mister e dei miei compagni, con la voglia di ripagare la fiducia che la società ha dimostrato verso di me. Non vedo l’ora di giocare la prima gara ufficiale e vedere lo stadio pieno, gioendo con i nostri tifosi e togliendoci tante soddisfazioni».