Juve Stabia, ufficiale l'ingaggio del portiere Andrea Dini

Mancava solo l'ufficialità, in una settimana di mercato che si prospetta scoppiettante per i gialloblù. Il club dei fratelli Langella ufficializza l'ingaggio del portiere Andrea Dini dalla Fidelis Andria: "La S.S. Juve Stabia comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive, a titolo definitivo dalla Fidelis Andria, del portiere Andrea Dini, classe ’96. Il calciatore, nato a Cattolica, è cresciuto calcisticamente nel Rimini e ha vestito anche le maglie del San Marino, del Parma, del Trapani, dell’Avellino e del Padova". Il portiere è già a disposizione del tecnico Sottili: “Castellammare di Stabia, piazza da altri palcoscenici. Non vedo l’ora di mettermi all’opera per fare qualcosa di importante con questa maglia”. Dini ha scelto il 99 come numero di maglia.