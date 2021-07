Juve Stabia. Ufficiale, inizia oggi l'era targata Walter Novellino

Ormai mancava solo il comunicato ufficiale, in mattinata è arrivato anche quello. Walter Novellino è ufficialmente il nuovo allenatore della Juve Stabia. Dopo diversi giorni di "corteggiamento" arrivano anche i confetti. Insieme a Novellino il club ha ufficilizzato anche i componenti del suo staff, aprenfo, e non solo per un fatto di date, la nuova stagione 2021/22.. "La S.S. Juve Stabia comunica che Walter Alfredo Novellino è il nuovo tecnico della prima squadra. Il Mister, nato a Montemarano (Av) il 4 giugno 1953, ha allenato negli anni passati Napoli, Sampdoria, Torino, Modena e Palermo, tra le altre. Il suo staff sarà composto da Eduardo Imbimbo (vice allenatore), Pietro La Porta (preparatore atletico), Fulvio Flavoni (preparatore dei portieri) e Giorgio Lucenti (collaboratore tecnico)". Non è ancora chiaro quando il nuovo allenatore giallublù sarà a Castellammare per la presentazione ufficiale, né la data del ritiro che dovrebbe iniziare, si vocifera, nella vicina Agerola per poi spostarsi in una località più consona. In città si torna a respirare ottimismo dopo i timori di ridimensionamento delle ultime settimane. Quello di Novellino è un profilo che accende i tifosi, a lui ed al neo diesse Marra Cutrupi la costruzione della nuova rosa.