Il Menti riapre le porte. Come anticipato nei giorni scorsi, in occasione del derby di domani sera con la Cavese (20.45), la squadra di Padalino potrà essere sostenuta da 900 tifosi presenti sugli spalti. Questa la nota ufficiale del club: “In occasione della gara Juve Stabia-Cavese, in programma domani 22 ottobre, con calcio d'inizio fissato alle ore 20.45, lo stadio Romeo Menti riapre al pubblico. Nella seduta odierna, infatti, il G.O.S. ha concesso la possibilità a 900 tifosi di poter assistere alla gara nell'impianto di Via Cosenza. Si rende noto, quindi, che a partire da oggi saranno disponibili in prevendita, sul circuito www.go2.it, i tagliandi per assistere alla gara Juve Stabia-Cavese, match valevole per la 6^ giornata del Campionato Serie C, in programma giovedì 22 ottobre con inizio fissato alle ore 20.45, allo Stadio “Romeo Menti” di Castellammare di Stabia.

Di seguito i prezzi dei tagliandi:

Curva San Marco € 15 comprensivo dei diritti di prevendita;

Tribuna Varano € 20 comprensivo dei diritti di prevendita;

Tribuna Monte Faito (coperta) € 30 comprensivo dei diritti di prevendita;

I tagliandi potranno essere acquistati esclusivamente online collegandosi al sito www.go2.it dalle ore 14.

I soli possessori della 'Carta Fedeltà', per cui è previsto uno sconto del 50% sul prezzo intero, potranno effettuare l'acquisto esclusivamente al botteghino dello stadio Menti che resterà aperto, in via del tutto eccezionale, fino alle ore 17:30 di giovedì 22 ottobre.

La S.S. Juve Stabia, nel ringraziare le autorità competenti, è lieta di concedere questa opportunità ai propri tifosi, ma esorta tutti al rispetto obbligatorio del proprio posto assegnato, il distanziamento e l'utilizzo della mascherina”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA