Juve Stabia, ufficiale: il Menti supera i controlli strutturali e sarà lo stadio dei gialloblù

La Juve Stabia potrà disputare regolarmente le gare del campionato 2023/24 al Romeo Menti.

Ad ufficializzarlo la Lega Pro con apposito dispositivo, in risposta all'istanza della società stabiese che aveva anche indicato lo stadio "De Cristofaro" di Giugliano quale sede alternativa per le gare casalinghe in caso fossero stati riscontrati problemi strutturali allo stadio di via Cosenza.

A tal fine anche la gara di giovedì prossimo, con il Potenza, e le successive, potranno regolarmente svolgesti sul sintetico dl Romeo Menti: "La Lega ha preso atto che la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, nella riunione del 13 settembre 2023, ha esaminato l’istanza presentata dalla società S.S. Juve Stabia S.r.l. in data 5 settembre 2023 per l’utilizzo dello Stadio “Romeo Menti” di Castellammare di Stabia, in luogo dello Stadio “Alberto De Cristofaro” di Giugliano in Campania autorizzato in deroga in sede di rilascio della Licenza Nazionale 2023/2024.

La Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, esaminata la documentazione prodotta, ha deliberato di accogliere l’istanza presentata dalla società S.S. Juve Stabia S.r.l per l’utilizzo dello Stadio “Romeo Menti” di Castellammare di Stabia per la stagione sportiva 2023/2024.

Si rende noto, conseguentemente, che la gara Juve Stabia-Potenza, in programma giovedì 21 settembre 2023, verrà disputata nello Stadio “Romeo Menti” di Castellammare di Stabia, con inizio alle ore 20.45".