Juve Stabia, ufficiale l'ingaggio del centrocampista Sergio Maselli

Una notizia che circolava da giorni, ora è ufficiale l’arrivo del centrocampista Sergio Maselli alla Juve Stabia. L’ex Lecce dovrebbe aprire alla partenza di Guido Davì, vicinissimo all’Andria:

«La S.S. Juve Stabia comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive, a titolo definitivo dall’US Lecce, del centrocampista Sergio Maselli, classe ’01. Il calciatore, nato di Putignano, è cresciuto calcisticamente prima nel Bari e poi nel Lecce e ha vestito la maglia del Foggia».

Subito entusiasmo per il nuovo innesto nella squadra di Colucci: «Sono felice di essere arrivato in una piazza così importante. Mi metto a disposizione del mister e dei miei compagni, non vedo l’ora di cominciare».