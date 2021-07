Juve Stabia, ufficiale il divorzio dal bomber Marotta

Dura solo mezza stagione il sogno di un bomber di razza, come quelli del passato. La Juve Stabia saluta Alessandro Marotta. La punta, quattordici reti da gennaio dello scorso anno, lascia non senza l'amarezza di quanto sarebbe potuto essere, soprattutto dopo i suoi proclami di aver scelto Castellammare per riportare i gialloblù in serie B. Ad annunciare la separazione è la società stabiese. "La S.S. Juve Stabia comunica la risoluzione consensuale del rapporto contrattuale con il calciatore Alessandro Marotta. La Società ringrazia il calciatore per il lavoro svolto in questi mesi, per l’attaccamento alla maglia e gli augura le migliori fortune personali e professionali".