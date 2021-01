Ancora una cessione per la Juve Stabia che, a meno di un’autentica rivoluzione da operare nel week-end fino a martedì, data della chiusura del mercato, sembra voler ridimensionare i sogni di gloria e di play-off limitandosi ad un campionato interlocutorio. Dopo Romero (al Bari), Codromaz e Tomei (per i quali manca solo l’annuncio), oggi è la volta di Ciccio Golfo, uno dei primi innesti della scorsa estate. “La S.S. Juve Stabia rende noto che è stato perfezionato l’accordo con il Calcio Catania, via Parma, per la cessione del diritto alle prestazioni sportive dell'attaccante Francesco Golfo, classe ’94. La società ringrazia il giocatore per la correttezza e la professionalità sempre dimostrati”.

