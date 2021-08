Juve Stabia: pari con rammarico ad Andria, aspettando l'Avellino

Termina con un pari per 1-1 la prima trasferta stagionale della Juve Stabia di Novellino che, allo Jacovone di Andria esce a testa altissima, al termine di una bella sfida, coriacea, giocata a viso aperto tra due squadre che non hanno certo lesinato impegno alla prima di campionato. Sotto di un gol dopo appena un minuto, con il vantaggio messo a segno da Casoli, lesto più di tutti ad approfittare di uno svarione della difesa stabiese (orfana di Troest squalificato) ed a regalare ai pugliesi il vantaggio. L’undici stabiese non accusa il colpo ma si riorganizza ed alla mezzora trova il pari meritato. Cross dalla sinistra di Rizzo, Della Pietra fa velo per Bentivegna, tornato a Castellammare dopo il prestito dello scorso anno, che trova l’esterno giusto per l’1-1 che riapre i conti. Nel finale della prima frazione è Panico a divorare letteralmente la palla del possibile vantaggio, servito tutto solo a centro area da Della Pietra, spedisce altissimo. Nel secondo tempo la Fidelis si affaccia dalle parti di Sarri con Bonavolontà che non trova però il guizzo giusto. Ancora Panico, alla mezzora, si vede neutralizzare un’occasione ghiotta, stavolta su lancio di Lipari. Il pari alla fine accontenta tutti, una Juve Stabia che potrebbe uscire ulteriormente rinforzata dagli ultimi due giorni di mercato (il club è alla disperata ricerca di una punta centrale di esperienza) si prepara alla prima al Menti, sabato sera, contro l’Avellino degli ex Braglia, Di Somma, Mastalli e Scognamiglio.