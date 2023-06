Juve Stabia Under 15, il Cesena spegne il sogno tricolore delle "vespette"

Svanisce il sogno di una Juve Stabia tricolore. Sconfitta di misura, la formazione Under 15 delle "vespette" non riesce a centrare il traguardo al fotofinish nella finalissima contro il Cesena, già detentore del titolo di categoria.

Allo stadio "Vittoria" di Tolentino, è il gol di Zachini a decidere la finalissima dei play-off, consentendo ai bianconeri di bissare il successo dello scorso anno. Una buona prova per gli stabiesi, che sono rimasti in partita fino alla fine, con un forcing che non basta a raggiungere i ragazzi di Magi. Per la Juve Stabia un'affermazione importante, che conferma il buon lavoro fatto quest'anno, come in quelli scorsi, dal settore giovanile, e che lascia ben sperare per la crescita dei giovani talenti in gialloblù.

Questo il tabellino della finale:

CESENA – Angeloni, Zaghini, Venturini, Pezzi, Casadei T., Ridolfi, Casadei E. (35’st Ballanti), Giunchi (28’st Cenerelli), Frisoni, Tonti (35’st Ricci), Scapoli (43’st Moretti).

A disp. Filipponi, Cavalletti, Paterna, Giometti, Marini. All: Lorenzo Magi.

JUVE STABIA – Di Lauro, Amelio, De Simone (27’st Calizio), Petrlic (39’st Calabrese), Avvisato, Sedile (1’st D’Angelo), Grilli (10’st Palermo), Primicerio, Soprano, Di Domenico (39’st Balzano A.), Balzano F. A disp. Ardolino, Tufano, Minucci, Cepollaro. All: Vincenzo Di Pasquale.

ARBITRO – Guiotto di Schio (Brizzi-Giannetti).

Reti: 13’st Zaghini (C)