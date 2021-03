Juve Stabia. Vallocchia: «Vincere a Pagani per continuare il momento magico»

Cinque vittorie di fila fuori casa della Juve Stabia che, alla vigilia del derby con la Paganese non ha certo voglia di fermarsi qui. Non è ancora record assoluto in serie C, nel 2016/17 il Venezia arrivò a nove, ma per l’undici di Padalino uno score che consente di raggiungere il quinto posto e sperare, magari, domenica sera, con la complicità del Bari impegnato a Catanzaro, di scalare un altro posto in classifica: “Siamo contentissimo – racconta il centrocampista Vallocchia, uno dei più presenti quest’anno -, e speriamo che questo momento magico duri il più a lungo possibile. Il derby? E’ sempre una gara difficile, contro una squadra che ha bisogno di punti, ma noi siamo ormai consapevoli della nostra forza, e cercheremo di incassare altri tre punti”. Il duro lavoro da inizio anno, la solidità del club nei momenti difficili, e soprattutto l’esplosione del bomber Alessandro Marotta alla base della trasformazione dei gialloblù che avevano chiuso il girone di andata addirittura fuori dai play-off: “Alessandro è un vero leader carismatico, dentro e fuori dal campo – conclude Vallocchia -, da lui ci si aspetta sempre il guizzo, la giocata. Insomma ci aggrappiamo tutti alla sua esperienza, è un punto di riferimento per tutta la squadra”.

