Juve Stabia verso il derby con l'Avellino. Novellino: «Una gara fondamentale»

Un derby, e l’ultima in classifica, due gare al Menti per provare a chiudere il discorso salvezza. E poi, chissà. E’ pragmatico Walter Novellino, l’allenatore della Juve Stabia non vuol fare voli pindarici, soprattutto vuol restare coi piedi bene incollati a terra tenendo però i suoi con la giusta tenzione per arrivare alla sfida di domani, contro l’ex Massimo Rastelli, con la mente sgombra dalle paure delle ultime giornate.

“A Potenza – racconta Novellino -, avevo visto una squadra timorosa, impaurita. Ho cercato soprattutto di ascoltare i ragazzi, di capire cosa li frenasse, e poi di dare sprint, di infondere fiducia. Affrontiamo una gara difficile, di quelle che danno motivazioni anche da sole, e dobbiamo essere concentrati. L’Avellino, anche se con qualche assenza importante, è una rivale di rango, difficile da affrontare. Ma sono altrettanto convinto che la Juve Stabia abbia i numeri per far bene, per giocarsi il derby alla pari senza timori”.

Fuori Pandolfi, la vera scelta è tra Zigoni e Volpe: “Mi piacciono entrambi, e per caratteristiche si assomigliano. Nel tridente alto la scelta, inutile negarlo, è tra loro due. Zigoni ha esperienza in più, ovviamente, l’ho visto bene, è uno che deve sentire la fiducia, e sono convinto che farà un bel finale di stagione”. Probabile il ritorno di Cinaglia in difesa con Altobelli a centrocampo a dare muscoli al reparto: “Giochiamo in casa – conclude Novellino -, è una domenica importante per noi. La classifica ci farebbe guardare anche avanti, ma prima di tutto, come forse anche per l’Avellino, è meglio cercare la matematica della salvezza. Poi, per i play-off vedremo alla fine, quando tireremo i conti, per capire se li avremo meritati”.