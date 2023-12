Juve Stabia verso il titolo d'inverno. Pagliuca «Col Francavilla la gara che può dare valore al nostro percorso»

Chiama a rapporto tutti. Il pubblico, la squadra. Sente il traguardo vicino, Guido Pagliuca, alla vigilia di una sfida che, in un modo o nell’altro, potrebbe dare valore ad un percorso fatto con la squadra, ai tant sacrifici di questi mesi. A centottanta minuti dal giro di boa, la Juve Stabia, in campo domani con la Virtus Francavilla al Menti (18.30), potrebbe già laurearsi campione d’inverno, in solitaria, in caso di vittoria e passo falso del Picerno, che, nella più nera delle ipotesi, in condominio coi lucani, che affronterà il prossimo 22 dicembre: “E’ una partita importante – conferma il tecnico nella conferenza prepartita -, lo sappiamo bene. Ma allo stesso modo dobbiamo approcciarla con serenità. Abbiamo rivisto la partita di Crotone, e se in un primo momento sembrava che fossimo stati messi sotto, a ben vedere ci siamo resi conto di essere stati noi, con alcune situazioni, a dare maggior valore alla prestazione dei nostri avversari. Ci è mancato il “morso” in alcuni frangenti, non siamo stati quelli di sempre, davanti al nostro pubblico vogliamo rifarci”.

Torna Piovanello, torna Piscopo, disponibili in attacco, qualcuno dovrà stringere i denti, troppo importanti le prossime due gare: “C’è anche gente che gioca meno e che, onestamente, sta spingendo forte, e merita una chance.

Vedremo insieme allo staff fino alla fine. Di certo ci aspettiamo il massimo da tutti, ma per me esiste solo il Francavilla, al Picerno penseremo da domani sera. Mi aspetto il solito calore dei nostri tifosi, la passione della nostra gente, è una gara da vincere tutti insieme”.