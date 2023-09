Inizia il campionato della Juve Stabia, impegnata a Monterosi (ore 20.45) nel primo turno del nuovo torneo "spezzatino" per le dirette Sky. Nella nuova squadra affidata a Guido Pagliuca tanti volti nuovi, a partire dall'allenatore e dal suo staff, in cui spiccano i ritorni del preparatore La Penna e dell'ex calciatore (tra i protagonisti del campionato che nel 2011 riportò la Juve Stabia in B dopo sessant'anni) Nazzareno Tarantino, fino ai calciatori, il bomber Candellone, il potiere Thiam, Piovanello, Leone, Buglio e il pupillo di Rudi Garcia, Marranzino, che il Napoli ha lasciato in gialloblu per la prima esperienza tra i professionisti dopo il ritiro in Trentino.

Si riparte da un avversario come il Monterosi in una sfida da prendere con la giusta tensione: tra i laziali tre ex, Altobelli, Silipo e Fantacci (oltre al diesse Ghinassi, il primo della gestione Langella), che avranno tanto da dimostrare. Mentre i tifosi, sui social, mugugnano per la casacca presentata al Menti perché non rappresenterebbe la storia della Juve Stabia per l'assenza delle strisce verticali gialloblu (ma la vera maglia sarebbe in produzione e probabilmente farà il suo esordio con l'Avellino nel derby dell'11 settembre), con il mercato non ancora chiuso (l'ex trequartista del Siena Meli si allena col gruppo) l'attenzione si sposta sulle prime scelte del nuovo allenatore: «Più che al modulo - spiega Pagliuca - guardo alle caratteristiche dei singoli, cercando di mettere tutti in condizione di esprimerle al meglio. Quello che non dovrà mai mancare è l'impegno, voglio gente che lotta su ogni pallone. Se i tifosi vedranno negli occhi dei ragazzi il fuoco ci daranno sempre il massimo apporto». Il tecnico punta sulla voglia di emergere dei giovani e l'aiuto dei più esperti: «Abbiamo ragazzi eccezionali, su Gerbo e Mignanelli puntiamo tanto per gli immensi valori umani».

Per la prima ufficiale Pagliuca dovrebbe optare per un 4-3-3. In porta Thiam, davanti a lui i due esterni Baldi e Mignanelli con la probabile coppia Bachini-Bellich al centro della difesa. A centrocampo Gerbo, Buglio e Leone i candidati titolari, con Maselli e Romeo che scalpitano. In attacco Marranzino e Bentivegna dovrebbero spaziare ai lati di Candellone.