Juve Stabia, la rivoluzione è totale: con Sottili via anche il diesse Rubino

È un'autentica rivoluzione quella operata in giornata dalla Juve Stabia all'indomani della sconfitta interna con il Monopoli. Via il tecnico Sottili, al suo posto torna l'ex azzurro Novellino, via anche il direttore sportivo Raffaele Rubino che aveva operato sul mercato di gennaio. Ma da quel momento la squadra era entrata in un vortice negativo che l'ha portata fuori dalla zona play-off. Questi i comunicati del club.

«La S.S. Juve Stabia comunica di aver sollevato Stefano Sottili dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Ringraziandolo per la professionalità profusa, la Società augura a Sottili le migliori fortune umane e professionali».

«La S.S. Juve Stabia comunica la decisione di sollevare dall’incarico il Direttore Sportivo Raffaele Rubino. Al dirigente va il ringraziamento per quanto fatto in questi mesi di collaborazione portati avanti con impegno e professionalità, unitamente ai migliori auguri per il futuro».