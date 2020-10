C’era tutto in quel calcio di rigore calciato dal capitano Alessandro Mastalli a due minuti dal termine della sfida della Juve Stabia a Vibo Valentia. Un gol, tre punti, se sembrano segnare davvero la fine di un incubo, il passaggio al nuovo corso in casa gialloblù. Il recupero ormai definitivo del calciatore, che ha dovuto saltare tutto il torneo di serie B dello scorso anno, la retrocessione che resta ormai chiusa nel cassetto dei ritorni bui, tre punti che accendono la piazza che comincia pian piano ad apprezzare il lavoro della nuova squadra di Padalino, al primo successo stagionale. Una gara senza storia, almeno fino all’88’, quella con i calabresi, un punto che avrebbe mosso la classifica dando anche morale ad una rosa costruita pian piano in queste settimane, con l’accelerata degli ultimi giorni dopo il passaggio di consegne in società, diventato in un tratto addirittura tre, per la gioia di una piazza che comincia, sia pure timidamente, a scaldarsi, un cambio di rotta della Juve Stabia che, a ventiquattrore dalla chiusura del mercato, ed alla vigilia della sfida di mercoledì a Catania, può davvero iniziare il suo campionato. La squadra di Padalino c’è, con ampi margini di miglioramento, e la possibilità di essere ancora protagonista in serie C. Mercoledì la prova del nove, ma Castellammare può cominciare a sognare… © RIPRODUZIONE RISERVATA