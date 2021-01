La Juve Stabia si ritrova contro la Vibonese, e centra un successo importantissimo più per il morale della squadra che per la classifica, in un momento delicatissimo del campionato.

Tante novità in casa gialloblù dettante anche dal mercato. Tomei in panchina, Russo torna titolare tra i pali. In campo anche l’ultimo arrivato, Esposito. Nel 3-4-2-1 Fantacci e Scaccabarozzi giostrano alle spalle di Borrelli unica punta.

L’avvio dei gialloblù è timido, ne approfitta la Vibonese per arrivare due volte a rete. Su Laaribi salva Russo a mano aperta, sul diagonale di Ciotti è il palo ad evitare il peggio alla Juve Stabia. Alla mezzora la prima svolta. Sciacca atterra Esposito in area, dal dischetto Berardocco è freddo e sblocca. Nel finale Borrelli fa tutto da solo, parte palla al piede da centrocampo, supera di potenza tutti, e dal limite calcia a rete, il diagonale si spegne alle spalle di Marson per il raddoppio stabiese.

Nella ripresa la squadra di Padalino legittima con la prestazione il doppio vantaggio. Alla mezzora Marson deve superarsi sul diagonale di Garattoni, e Fomov si immola sulla corta respinta per anticipare Rizzo. La Juve Stabia incassa e supera in un colpo solo Casertana e Francavilla, tornando al decimo posto, ultimo piazzamento utile per i playoff.

