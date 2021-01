La Vibonese nell’antipasto, domani alle 12.30, ed il Catania come dolce, mercoledì alle 20.30, entrambe al Menti, le due sfide a cui la Juve Stabia prova ad aggrapparsi per venire fuori da un momento difficile. Dopo il silenzio stampa durato una sola settimana, dalla sconfitta di Monopoli, passando per il derby con la Casertana, è mister Padalino a ritrovare la voce, spaziando a 360° tra il campionato, il mercato, ed il futuro dei gialloblù: “E’ un momento delicato – spiega il tecnico – la finestra di mercato non ci ha certo aiutato, anche se siamo stati costretti a subire il disturbo di voci, vere o presunte, spesso anche l’interferenza di addetti ai lavori, colleghi, che invece di pensare al proprio lavoro hanno cercato di distogliere e creare interferenze nella nostra armonia, contattando questo o quel calciatore”.

A Monopoli la peggiore Juve Stabia si sempre, Padalino chiede scusa: “Abbiamo disputato 45 minuti tutti da dimenticare, ma non c’era nulla che lasciasse presagire una tale situazione, soprattutto dopo il 2-0 iniziale nostro. Chiediamo scusa, sono lezioni importanti che dobbiamo imparare, prima di tutto, per non ripetere certi errori”.

Un giocattolo, la Juve Stabia costruita da Ghinassi, che con le cessioni di Romero, Bentivegna, Bubas, Golfo e Volpicelli è rivoltato come un calzino. Tanti i giovani arrivati, se prima non si pensava a fare minutaggio con il loro innesto, qualcosa è cambiato nelle strategie: “Sicuramente qualcosa è mutato, anche alla luce dell’attuale classifica che ci vede molto distanti dalle prime posizioni. Ma questo non vuol dire che chi sia arrivato non abbia valori. Giovani si, l’ho sempre detto, ma purché abbiano determinate caratteristiche, e soprattutto possano essere un valore aggiunto. Le partenze? Non tratteniamo chi esprime la sua volontà, senza poi parlare della situazione del Covid che sta rendendo tutto più difficile. Vedremo, mancano ancora alcuni giorni, potranno esserci sicuramente innesti di valore (si vocifera di un contatto con l’ex attaccante del Benevento, Marotta n.d.a.), dopodiché chiunque indosserà questa maglia dovrà remare dalla stessa parte per cercare, in ogni caso, di raggiungere il miglior piazzamento possibile”.

Mai pensato alle dimissioni, ma cerca equilibrio il tecnico stabiese per il girone di ritorno: “Non possiamo passare dagli elogi di Foggia ad oggi, quando sembra di essere gli ultimi della classe. Dalla società, ma anche dai tifosi, ho avuto gli attestati che speravo, sono convinto che ci rifaremo, e torneremo a dare e toglierci delle soddisfazioni importanti”. Con la Vibonese scelte forzate per le assenze di Lia, Cernigoi, Orlando, con Rizzo e Mastalli arruolabili ma non al meglio. Un successo aprirebbe nuovi scenari in vista della chiusura del mercato di martedi…

© RIPRODUZIONE RISERVATA