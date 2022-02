Juve Stabia, via Sottili, torna Novellino: «La squadra ha valori importanti»

La sconfitta interna con il Monopoli costa cara a Stefano Sottili. La Juve Stabia ha deciso, via l'allenatore, torna in panchina Walter Novellino. Questa mattina alle otto la dirigenza stabiese, dopo una notte di decisioni, ha richiamato il tecnico ex Napoli per concludere, si spera nel migliore dei modi, un'annata molto particolare.

Novellino, esonerato ad ottobre dopo la sconfitta al Menti col Picerno, torna a Castellammare con grande entusiasmo «Mi hanno contattato da poco, sto andando a Castellammare - queste le sue prime parole - torno con grande entusiasmo e grande voglia di tornare in sella. Dispiace per la situazione che si è venuta a creare, ma la squadra ha sempre avuto dei valori importanti. Questo è il moo mondo, fuori non si sta bene. I play off? vedremo, in prima battuta dobbiamo pensare a fare i punti per la salvezza, ma la classifica è tra "ballerina", e sono convinto che ce la potremo giocare fino alla fine».

