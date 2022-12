Juve Stabia, Zigoni torna al gol a metà stagione: «Avanti a testa alta»

Il primo sigillo... non si scorda mai. Soprattutto se arriva alla fine di un intero girone di andata. Se la trasferta di lunedì sera, a Cerignola, ha restituito una Juve Stabia quarta, ma sconfitta dopo sette turni utili, dall’altro ha segnato il ritorno al gol dei due attaccanti più attesi, il venezuelano Santos, ma soprattutto l’ex Venezia, Zigoni: «Sono contento per la marcatura – ha spiegato quest’ultimo -, inutile dire che il gol mi mancava, anche se resta il rammarico per una sconfitta per certi versi immeritata».

Un intero girone vissuto con tanta panchina, tribuna, per le condizioni fisiche non al meglio, ma, nell’ultimo mese, la certezza di poter tornare protagonista con la Juve Stabia: «Mi sono sempre allenato bene, e nello spogliatoio mi sono trovato bene. Ho avuto tanti problemi, che spero di essermi lasciato alle spalle. Ora dobbiamo guardare avanti a testa alta, e soprattutto riprendere il nostro cammino con la sfida di domani sera».

A Cerignola tanto rammarico: «Non prendevamo gol da tanto, ed in cassarne quattro, in contropiede, poi, è stata dura da digerire. Abbiamo regalato un tempo, poi nella ripresa c’è stata solo una squadra. Peccato, meritavamo il pari, ma ormai inutile rammaricarsi, meglio guardare avanti con serenità e convinzione».