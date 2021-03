FANO - È Alessio Tacchinardi il nuovo allenatore del Fano. L’ex Juventus è stato presentato dal club granata nel corso di una conferenza stampa e ha rilasciato le sue prime parole da tecnico del Fano: «La C mi piace, l’ho sempre seguita e guardo sempre le partite per avere conoscenze e informazioni. Quando il Fano mi ha chiamato ho fatto percepire i valori che mi contraddistinguono: battagliare e lavorare al massimo. In questo ambiente ho la percezione di poter fare bene e oggi devo fare il massimo per la società. Voglio dare una soddisfazione ai tifosi già da domenica, non vedo l’ora di giocarla e conoscere i ragazzi. Abbiamo una settimana per lavorare, darò tutto me stesso per questa maglia».

La fama di Tacchinardi, che prende il posto del dimissionario Flavio Destro, è legata ai trascorsi da calciatore alla Juventus. Tra il 1994 e il 2005 ha infatti messo in bacheca cinque scudetti, una Coppa dei Campioni, una Intercontinentale, una Supercoppa Uefa, quattro Supercoppe italiane e una Coppa Italia. Nel suo ricco palmares fa bella mostra anche un Europeo Under 21, conquistato con gli azzurrini di Cesare Maldini in Spagna nel 1996. «Spero di riuscire a entrare nella testa dei giocatori prima possibile, come ha detto il presidente, abbiamo sei finali in cui lasciare tutto sul campo: possiamo far bene. La mia carriera da giocatore mi aiuta, essendoci passato so come gestire certe situazioni. Iniziare con un derby? Non c’è partita più bella. E non ci sarebbe gioia più grande di uscire dal campo con una vittoria. Sono molto eccitato e carico, il derby è la partita più bella e facile da preparare. Indipendentemente dalla sfida con la Vis Pesaro, la squadra deve ritrovare lo spirito e la voglia di essere ambiziosa per spingere al massimo. Voglio tirare fuori il meglio da questa squadra già dalla prossima partita per dare una gioia immensa a società, squadra e tifosi».

Ultimo aggiornamento: 16:38

