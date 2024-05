La mano di Felice Evacuo ha pescato dall'urna la Juventus Next Generation. Sarà, quindi, la seconda squadra del club bianconero il prossimo avversario della Casertana nel primo turno della fase nazionale dei playoff, sfida di andata e ritorno, entrambe con fischio di inizio fissato per le 20.30.



Taranto-Vicenza, Perugia-Carrarese, Triestina-Benevento e Atalanta Under 23-Catania gli altri incroci di questa fase della post season dove, nel caso in cui il computo dei risultati delle due partite dovesse finire in parità, a essere premiata sarebbe la squadra classificata meglio al termine della stagione regolare. Niente tempi supplementari e, quindi, niente eventuali calci di rigore. E la Casertana godrebbe di questo vantaggio nel caso in cui la doppia sfida con la Juventus Next Gen la determinasse un risultato di parità.

Domani il match di andata al “Giuseppe Moccagatta” di Alessandria, mentre il ritorno si disputerà sabato al “Pinto”. «Arrivati a questo punto dei playoff - dice il direttore sportivo della Casertana, Alessandro degli Esposti subito dopo aver appreso l'esito del sorteggio - qualsiasi avversario comporta un elevato coefficiente di difficoltà. Troveremo di fronte una delle squadre più importanti della categoria che, peraltro, sta anche attraversando un buon periodo di forma. Hanno eliminato in sequenza squadre del calibro di Arezzo e Pescara, per cui sono in evidente crescendo di forma. In più hanno elementi di qualità, per cui ci aspetta un impegno difficile sotto tutti i punti di vista. È una squadra frizzante in grado di dare fastidio a chiunque».



Si abbandona, dunque, la fase della partita secca per andare incontro a gare di andata e ritorno. Per il diesse rossoblu, tuttavia, il fatto di poter contare su due risultati su tre in questa fase non deve condizionare chi come la Casertana, appunto, si trova in questa situazione. «Pensare di poter gestire la sfida nell'arco dei centottanta minuti - dice Degli Esposti - è pura utopia. Pertanto, ci dovremo armare di tanta pazienza e affrontare questo scoglio nel modo migliore possibile».

Al termine della stagione regolare, la Juventus Next Gen si è classificata al settimo posto nel suo raggruppamento, ben lontana dalle posizioni di vertice della graduatoria. Un dato, questo, che per lo stesso Degli Esposti è irrilevante. «La Juventus Next Gen è una squadra che va analizzata nell'ultimo periodo - sottolinea il direttore sportivo rossoblu - È una squadra giovane che ha fatto un cammino in crescendo nell'ultimo periodo. Con il tempo si è incastrata in una categoria che questi ragazzi non conoscevano. Stiamo parlando di giocatori di qualità altissima, qualcuno ha anche esordito nella massima serie, per cui, ripeto, ci aspetta un impegno difficile in cui dovremo mettere in campo tutta le nostre capacità mostrate finora».



Facendo un passo indietro, definire sofferta la qualificazione della Casertana è un vero e proprio eufemismo. Contro un Cerignola ben organizzato e messo in campo, la compagine guidata da Cangelosi ha palesato evidenti difficoltà nella gestione della manovra offensiva non riuscendo a concretizzare quelle poche ripartenze concesse dall'avversario e mostratasi spesso in chiara difficoltà nella costruzione dal basso, facendo correre più di un brivido alla tifoseria, accorsa in massa al “Pinto”: oltre quattromila presenze sugli spalti.



«Quella di sabato - dice Degli Esposti - è stata una partita molto speculare nella quale abbiamo concesso poco all'avversario. Del resto, abbiamo avuto di fronte una squadra organizzata, solida, strutturata, ma siamo stati bravi a interpretare la gara nella maniera giusta. Abbiamo portato a casa la qualificazione mettendo in mostra qualità diverse, sapendo soffrire. Del resto, siamo in una fase della stagione dove bisogna lavorare più di spada che di fioretto per riuscire a centrare un risultato positivo. Il fine giustifica i mezzi».

Ma se lavorrà proseguire in questa avventura, bisognerà mettere in campo qualità diverse rispetto a quelle esibite sabato sera, quando la compagine rossoblu non è stata in grado di costruire nemmeno una palla gol. Stamattina seduta di rifinitura in cuifarà gli ultimi esperimenti per scegliere la formazione che scenderà. Gare ravvicinate tra loro, per cui è lecito attendersi qualche novità già a partire dal match di domani.