Juver Stabia, Langella e il fututo: «A gennaio solo piccoli ritocchi»

Intervenuto agli “Italian Sport Awards”, la manifestazione che ha premiato calciatori, tecnici, dirigenti distintisi nel torneo 2020/21, il presidente della Juve Stabia, Andrea Langella, ha avuto modo di esprimere il proprio parere sul torneo dei gialloblù, spaziando dal cambio di allenatore, al mercato di gennaio, fino al ripianamento dei debiti del club: «Siamo soddisfatti per il torneo della squadra, anche se ovviamente ci aspettiamo un girone di ritorno in linea con quello dello scorso anno, che ci consentì di scalare posizioni in classifica. L’obiettivo è sempre arrivare tra le prime cinque, ed abbiamo tutto per riuscirci. Gennaio è vicino, ci saranno quei piccoli ritocchi alla rosa, funzionali al progetto tecnico del mister Sottili». Con l’allenatore c’è sintonia piena: «Assolutamente. Ha dato equilibrio alla squadra, abbiamo un’identità, ce la giochiamo con chiunque. Poi si può vincere, o perdere, questo è normale. Ma siamo soddisfatti del suo lavoro».

Il futuro del club passa dall’assestamento dei bilanci: «Come abbiamo sempre detto, l’albergo di lusso non c’è più, stiamo lavorando su due fronti, quello della squadra e quello della società. In primis, come stiamo facendo, dobbiamo valorizzare i nostri di giovani, prima di tutto. Poi si sta operando per far si che il debito pregresso possa pian piano essere ripianato, solo a quel punto, con l’equilibrio del bilancio potremo pensare in grande come nei nostri piani».