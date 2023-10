Le seconde linee dell'Avellino contro quelle di un Monopoli imbottito di under. La disparità di forze in campo e di motivazioni si è riflessa nel tre a zero con cui la squadra di Michele Pazienza ha superato il primo turno di Coppa Italia di categoria giocato davanti a meno di mille persone. Una affluenza discreta e silenziosa soprattutto per l'assenza degli ultrà della Sud decisa in segno di vicinanza per il lutto di un familiare che ha colpito un leader della tifoseria.

Al di là dell'importanza dell'impegno tricolore, che alla vincente concede comunque l'accesso ai playoff nazionali per la promozione in cadetteria, la gara infrasettimanale è servita a Michele Pazienza per sperimentare soluzioni alternative in vista della sfida di lunedì sera contro il Potenza.

Sebbene privo di 9 elementi, il successore di Rastelli ha ricostruito il suo 3-5-2 posizionando Ricciardi, Benendetti e Mulè davanti a Pane. Ancora più inedita la mediana aperta a destra dal Primavera Mundula, ordinata e senza sbavature la sua prova, con al fianco il ripescato Casarini, Pezzella nel ruolo di regista supportato, a sinistra, da Maisto e Sannipoli, apparso non proprio a suo agio sulla corsia mancina. In attacco, a caccia di gol e visibilità, la strana coppia composta da Gori e Marconi. Gol che, dopo una fiammata iniziale del Monopoli esauritasi con un sinistro uscito di poco di De Santis, l'Avellino ha trovato con Mule' al 18'esimo.

Il difensore scuola Juve ed ex di turno è stato bravo a sorprendere Botis con una torsione di testa su corner dalla sinistra di un intraprendente Maisto.

Un ottimo presagio in vista della gara di lunedì per l'unico esemplare di difensore rimasto a disposizione di Pazienza. Sul fronte offensivo, invece, il primo tempo ha visto andare in gol Gabriele Gori. L'ex viola, autore di una prova volitiva, dopo aver vanamente tentato di mandare in rete Maisto (conclusione troppo debole e centrale), ha ubriacato Dibenedetto con un doppio dribbling a rientrare e fatto secco Botis con un sinistro chirurgico rasoterra.

Altro segnale importante lanciato a Pazienza a differenza di quello di Marconi che, malgrado l'impegno, si è fatto notare per l'ennesima occasione divorata a pochi metri dal portiere con un destro pieno di rabbia che ha sorvolato la traversa di almeno tre metri.

Episodio che ha finito per macchiare e condizionare la prestazione dell'ex Sudtirol apparso nervoso e smanioso di mettersi alle spalle il periodo nero. Soporifera, confusionaria e spezzata la ripresa in cui la girandola delle sostituzioni ha contribuito a far finire la gara sui binari della noia. Gran merito spetta comunque a Pasquale Pane che, allo scoccare del 54esimo, si è disteso sulla sua sinistra per respingere un colpo di testa di Simone imbeccato alla perfezione nell'area piccola da Peschetola. Parata che ha impedito di fatto ai pugliesi di riaprire una partita in cui Pezzella prima e Palmiero dopo, quando è entrato nel finale, sono stati bravi a mettere in ghiaccio abbassando il ritmo e mantenendo il possesso della palla.

Nel corso del secondo tempo, in prospettiva della sfida di lunedì, non sono tuttavia mancati alcuni spunti interessanti per Pazienza come l'utilizzo di Cancellotti nella posizione di braccetto destro e la prestazione, in crescendo, di Casarini. Mazzocco, ripescato per l'occasione nel quarto d'ora finale, ha provato subito a lasciare il segno con una incursione smorzata dalla tempestiva uscita di Botis. A mettere il sigillo finale, a tre minuti dal fischio finale, ci ha lo stesso pensato il brillante Lorenzo Sgarbi. Esattamente come fatto in campionato, l'attaccante di proprietà del Napoli ha calciato di potenza dal limite bucando in diagonale Botis.

Una prodezza che ha strappato l'applauso degli stessi avversari certificando lo stato di grazia di un elemento al quale Pazienza, lunedì sera contro il Potenza, si aggrapperà per riprendere anche in campionato la marcia interrotta a Messina.