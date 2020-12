L’Avellino cala il poker. Nella gara interna contro il Bisceglie, i lupi ritrovano la strada della vittoria: 4-2 il finale. E’ una squadra diversa quella vista al Partenio-Lombardi, rispetto a quella scesa in campo in Puglia contro la Virtus Francavilla domenica scorsa. La scossa della società è servita per recuperare morale e gioco. L’Avellino ha dominato il match sin dall’inizio. Tanto che la prima rete è arrivata a quattro minuti dal fischio d’avvio della partita con Silvestri, poi doppietta di Fella e il gol di Santaniello. Domenica i lupi si ritroveranno al Partenio-Lombardi per la sfida contro la capolista Ternana, che è ancora imbattuta. Non sarà facile, ma l’Avellino di oggi sembra una squadra rinata e determinata.

