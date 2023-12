All'Avellino servono i gol dei centrocampisti. Senza Sgarbi, il suo miglior secondo marcatore, per non meno di due partite, in vista della fine del girone di andata e dell'inizio di quello di ritorno, c'è più che mai bisogno di diventare una cooperativa per aumentare il fatturato offensivo.

Come accaduto in Coppa Italia di Serie C, toccherà al recuperato Patierno non far rimpiangere Sgarbi ma, volendo estendere il discorso non solo al breve ma anche al lungo termine, proprio l'indisponibilità del talento prestato ai lupi dal Napoli offre l'assist per una riflessione globale sulla fase di finalizzazione dell'Avellino. Da una parte c'è la soddisfazione per aver ritrovato la verve realizzativa da parte degli attaccanti. Gori, a quota 8 reti stagionali; Sgarbi a 6, Patierno e Marconi a 3 hanno reso i protagonisti del reparto avanzato di nuovo degni di potersi definire tali.

Insieme stanno invertendo il trend post Maniero, che nel biennio 2020/2022 è stato l'unico e ultimo centravanti dei biancoverdi a chiudere in doppia cifra. Dall'altra c'è, però, stata una oggettiva regressione nello score fatto registrare da interpreti impiegati negli altri reparti: in primis quelli della mediana.

Rispetto al bilancio di Juve Stabia e Benevento (già 6 i gol dei centrocampisti), a quattro giornate dal fatidico giro di boa, nella batteria degli interni il solo Armellino, in casa contro il Monopoli, è riuscito a bucare i portieri avversari. Una goccia nel mare dei ventidue gol realizzati che hanno elevato l'Avellino al ruolo di terzo miglior attacco del girone C di Serie C.

Casarini era già a quota tre a questo punto dell'annata agonistica 2022/2023; Dall'Oglio aveva deciso il match in casa contro il Messina (2-1) e quello fuori casa a Francavilla Fontana (3-2). Il filo conduttore tra il passato e il presente riconduce, soprattutto, a D'Angelo: il giocatore emblema per sintetizzare il tipo di potenziale che si può puntare a ritrovare. La mezzala palermitana ha finora totalizzato un gol in Coppa contro il Foggia, nessuno in campionato rispetto ai tre messi a segno tra il 6 febbraio e il 25 marzo scorsi, a margine del suo ritorno in Irpinia successivo alla partentesi nella Reggiana.

Come dimenticare, poi, i dieci gol tra stagione regolare e playoff con cui il "bandolero" dominò la scena agli ordini di Braglia nella cavalcata dell'Avellino formato 2020/2021, conclusa con l'eliminazione in semifinale playoff contro il Padova. Certo, chiunque può avere una flessione e non si possono non considerare i problemi fisici che hanno costretto potenziali marcatori a dover giocare in difesa (vedi Armellino); gli acciacchi fisici che hanno limitato gli stessi D'Angelo e Dall'Oglio.

Non va declassata a secondaria l'importanza del contributo di tutti gli interpreti della mediana per permettere ritrovare quell'equilibrio palesemente smarrito al pronti via, ma c'è una miniera inesplorata piena di possibili risorse a cui attingere per trovare la via della porta avversaria: tra cui, per l'appunto, gli inserimenti dei centrocampisti.

Quelli top della rosa dell'Avellino, che possono far male ai dirimpettai grazie alle loro qualità nell'aggredire lo spazio e all'attitudine a buttarla dentro. Tito a Potenza contro il Sorrento, Ricciardi in casa contro il Cerignola e Sannipoli a Brindisi hanno segnato partendo dalle fasce ma, non dimenticando neppure Maisto, tecnicamente dotato, oltre a D'Angelo e Dall'Oglio i vari Palmiero, Lores Varela e Pezzella hanno piedi educati, corsa e tiro per rendersi pericolosi: anche su palla inattiva.

L'Avellino ha bisogno di loro così come dei suoi difensori per sfruttarne la capacità di colpire di testa su sviluppi di angoli e punizioni. L'Avellino ha bisogno di tutti come nell'ultima promozione in Serie B nella stagione 2012/2013: dietro a Castaldo (16 gol), Biancolino (10), De Angelis (9) e Zigoni (6), firmarono il salto di categoria Fabbro (3 gol); Angiulli, Catania, Herrera e Arini (2); Millesi, Zappacosta, Bariti, D'Angelo, Izzo e Zullo (1). Non un caso perché non c'è gruppo che vinca con un solo bomber o senza avere la capacità di essere letale nel maggior numero di modi possibili.