L’Avellino conquista il derby contro la Cavese. Vittoria di misura al Partenio-Lombardi. A siglare l’unica rete, dopo dieci minuti dal fischio d’inizio, è Emanuele Adamo. Gli avversari dei lupi, che abitano in fondo alla classifica del girone, hanno provato a riportare in pari il risultato. Qualche occasione non è mancata. Anzi, sono arrivati almeno un paio di volte vicini al gol. Ma l’estremo difensore della truppa biancoverde, Francesco Forte, ha abbassato la saracinesca. La Cavese è stata combattiva in campo, mentre la formazione di casa non ha brillato. Comunque, la squadra di mister Piero Braglia riesce a conquistare tre punti preziosi, nonostante una prestazione non proprio da incorniciare.

Ultimo aggiornamento: 19:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA