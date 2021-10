L'Avellino di Braglia come quello di Geretto per sterilità offensiva

Tre reti segnate in sei partite. Statistica da retrocessione in linea con gli obiettivi di Picerno e Vibonese ma non certo dei biancoverdi di Piero Braglia che puntano a vincere il campionato. Un dato che stona ancora di più di una classifica deficitaria che vede l'Avellino ai margini della zona playoff. Fotografia surreale di un brutto avvio di stagione capace di oscurare gli altri effimeri primati dell'imbattibilità e della miglior difesa. Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati