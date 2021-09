L'Avellino fuori dalla Coppa Italia sconfitto in casa dall'Ancona-Matelica

L'Avellino fuori dalla Coppa Italia di serie C. I lupi sono stati sconfitti in casa dall'Ancona-Matelica allo stadio Partenio-Lombardi per una rete a zero. L'Ancona-Matelica dopo sette minuti è passata in vantaggio con un gol di Iannoni.

L'assalto dei biancoverdi è stato sterile. La squadra di mister Piero Braglia non è stata mai pericolosa. La formazione è stata fischiata a fine gara dai pochi spettatori presenti. Poco più di duecento i tifosi allo stadio. Ora serve una svolta. In campionato tre pareggi in tre gare, senza mai convincere.