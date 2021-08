L'Avellino non va oltre l'1-1 con il Campobasso: tre legni centrati

L'Avellino di Piero Braglia deve accontentarsi di un pareggio nella prima di campionato. I lupi non vanno oltre l'1-1 contro il Campobasso, nella sfida casalinga al Partenio-Lombardi dove sono tornati dopo mesi i tifosi. Sono stati i molisani a passare in vantaggio al minuto 69 con Di Francesco. Passano dieci minuti e i conti tornano in pari. Su calcio di rigore Sonny D'Angelo non sbaglia. La gara si chiude così. Sei minuti di recupero non bastano ai biancoverdi per agguantare il bottino pieno. La squadra di Braglia deve ancora trovare il giusto equilibrio in campo. Serve accelerare la fase di rodaggio se si vuole essere al vertice del girone. Ma va anche detto che i lupi sono stati sfortunati. Beccati due pali e una traversa che hanno negato la vittoria. Successo che non sarebbe stato un furto.