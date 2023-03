Avellino-Foggia 3-2, i lupi ritrovano la strada della vittoria

L’Avellino ritrova la strada della vittoria: 3-2 al Foggia. Il successo arriva in casa, dopo una partita che ha tenuto con il fiato sospeso i supporter biancoverdi. Sono i lupi a passare in vantaggio e a chiudere il primo tempo sul 2-0. Poi nella ripresa il recupero dei satanelli, che riescono a pareggiare i conti. Arrivano anche a sfiorare il vantaggio, almeno in un paio d’occasioni.

Ma i biancoverdi non si arrendono. La rete che regala i tre punti giunge al 90esimo. Nei cinque minuti di recupero l’Avellino stringe i denti e non si lascia infilare. La sequenza dei gol ha visto D’Angelo insaccare al nono del primo tempo, al 46esimo raddoppio di D’Angelo. Gli ospiti partono subito bene nel secondo tempo. Dopo quattro minuti Ogunseye va in rete. Si ripete dopo 25 minuti su calcio di rigore, per il fallo in area di Moretti su Iacopone. Il gol del successo porta la firma di Di Gaudio. Dopo quattro ko, l’Avellino può gioire. Così come i tifosi.

AVELLINO-FOGGIA: 3-2

AVELLINO (4-3-3): Pane; Ricciardi, Benedetti, Moretti, Tito; Mazzocco, Casarini, D’Angelo (5’ st Matera); Trotta, Marcone, Russo. A disp. Marcone, Rizzo, Sottini, Garetto, Gambale, Di Gaudio, Aya, Tounkara, Maisto. Allenatore: Massimo Rastelli.

FOGGIA (3-5-2): Thiam; Rutjens, Di Pasquale, Kontek (5’ st Markic); Garattoni, Odjer, Petermann, Frigerio (1’ st Peralta), Costa; Iacoponi, Ogunseye. A disp. Nobile, Pirrò, Vacca, Schenetti, Agnelli, Leo, Bjarkason, Battimelli, Capogna. Allenatore: Mario Somma.

MARCATORI: 9’ pt D’Angelo, 46’ pt Marconi, 4’ st Ogunseye, 29’ st Ogunseye (rig.), 45’ st Di Gaudio.

ARBITRO: Sig. Mario Saia della sezione di Palermo.