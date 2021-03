L'Avellino ritrova la vittoria: 1-0 alla Virtus Francavilla

L’Avellino torna alla vittoria dopo il tonfo di domenica scorsa a Catania. Al Partenio-Lombardi basta il gol di Maniero su rigore al 36esimo minuto per battere la Virtus Francavilla. Fino a quel momento i lupi avevano avuto solo qualche occasione di rete, ma senza mai essere pericolosi. Nella ripresa gli ospiti provano a pareggiare i conti, sfiorando i pali.

Non ci sono però sorprese. Anche l’Avellino spinge per il raddoppio, avvicinandosi i due occasioni alla porta avversaria. I tentativi sono vani. Triplice fischio e 1-0 per i lupi che consolidano la seconda posizione nella classifica del Girone C. Sabato prossimo sfida con la capolista Ternana. Poi dopo otto giorni il match contro il Bari, terzo in graduatoria e insidiato dal Catanzaro.