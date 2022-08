L'Avellino si è incartato: l'ingaggio di Montalto rischia di saltare

Un rush finale di mercato non privo di sorprese per l'Avellino. A quattro giorni dal big match della prima giornata contro il Pescara, mister Taurino non sa ancora quale sarà l'attacco da poter schierare in campo, né il bomber a cui affidarsi nel corso di questa stagione agonistica. Le dinamiche del calciomercato hanno portato gli irpini al fotofinish senza nessuna garanzia. Sta di fatto che a meno di 24 ore dal gong, l'Avellino è più lontano da Montalto. L'attaccante reggino nei giorni scorsi è apparso vicinissimo al trasferimento, ma il nodo rappresentato dall'ingaggio e dalla formula del passaggio in Irpinia non è stato risolto. Così il calciatore è rimasto nel limbo per troppo tempo, permettendo ad altri di inserirsi. In vantaggio c'è ora la Reggiana, che ha bisogno di un attaccante da inserire in organico ed ha intenzione di puntare sul calciatore di Erice. L'Avellino ha frenato, non sono esclusi ulteriori capovolgimenti di fronte, ma in questo momento Montalto è più lontano dal vestire il biancoverde. La dirigenza si ritrova con tutto da dover rifare, ma in questo finale di calciomercato non è neanche facile trovare delle alternative.

Alessandro Marotta è approdato alla Viterbese, Magrassi alla Virtus Entella, mentre Luca Vido, pallino di De Vito, naviga verso Palermo. Sulle tracce di Dardan Vuthaj c'è la Juve Stabia. La concorrenza per l'albanese non manca e potrebbe scatenarsi un'asta. Chissà non possa esserci un ritorno di fiamma per l'ex Novara. Il diesse dell'Avellino prosegue questa sua lunga partita a scacchi iniziata mesi fa, il tempo sta per scadere e più situazioni restano insolute. Lo stallo sul nuovo attaccante è frutto anche dell'immobilismo sul fronte delle uscite dal reparto offensivo. Nella giornata di ieri qualcosa sembra essersi mosso per Bernardotto, che questa volta sarebbe davvero in procinto di lasciare Avellino ed in bilico tra Torres e Cerignola. La partenza avverrà a titolo definitivo, gli irpini vogliono liberarsi di un giocatore non più parte del piani tecnici di allenatore e società. Il valzer delle punte dipende anche dalla cessione di Riccardo Maniero. Se è vero che l'attaccante ha trovato l'accordo economico con la Turris, è altrettanto vero che non c'è l'intesa tra le società. Da Torre del Greco si aspettavano una chiamata nei giorni scorsi da parte dei dirigenti dell'Avellino, per definire l'accordo. Chiamata mai arrivata. Che l'arrivo nelle ultime ore di Padalino abbia potuto sconvolgere delle idee è possibile, ieri c'è stato anche un incontro tra i dirigenti ed il nuovo allenatore dei corallini, ma l'impressione è che si stia facendo molto tatticismo. L'ostacolo del passaggio di Maniero alla Turris risiede nel pagamento dell'ingaggio. I corallini sono arrivati ad offrire una determinata somma, l'altra dovrà coprirla l'Avellino. Tatticismo a parte, l'intesa si troverà ed il diesse Primicile porterà l'attaccante a Torre del Greco.

Nella frenesia di queste ultime ore di mercato e negli incastri da dover compiere, non è da considerare per scontata la permanenza di Jacopo Murano, per il quale delle offerte sono arrivate, ma l'Avellino deve avere alternativa valida. Nella giornata di ieri i lupi hanno dovuto registrare una proposta del Monopoli per Kanoute. I pugliesi hanno cercato anche Davide Marsura del Pisa, ma sarebbero molto interessati al profilo dell'esterno dell'Avellino. Il diesse Pelliccioni considera l'attaccante un elemento importante. Kanoute potrebbe rappresentare il colpo di mercato della campagna acquisti estiva della società pugliese. La dirigenza irpina si ritrova a dover fronteggiare anche quest'aspetto. Degli altri giocatori in organico restano indefinite le posizioni di Scognamiglio, Forte e Sbraga. Per il portiere il Taranto potrebbe tentare un nuovo assalto, ma l'ex numero uno dell'Avellino non vuole scendere a compromessi. In realtà il ragazzo non è convinto dal progetto tecnico ed è destinato a rimanere in gruppo. Per Sbraga e Scognamiglio giovedì dovrebbe arrivare rescissione.