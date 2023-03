L'Avellino si inchina al Picerno: 0-2

Il Picerno espugna il Partenio-Lombardi. Gli ospiti battono 2-0 l'Avellino che in casa non riesce a conquistare il terzo successo di fila.

Non solo. I lupi hanno giocato una gara sottotono.

Più che meritata la vittoria del Picerno. Poche le emozioni nel primo tempo. Nella ripresa, dopo undici minuti, Santangelo va in rete. All'ottavo gli ospiti avevano già colpito un palo. L'Avellino cerca il pareggio, ma non riesce. Sono tentativi sterili. Anzi, sul finale arriva il raddoppio. Al quarantunesimo c'è l'autogol di Sottini. Poi non accade più nulla, anche nei cinque minuti di recupero. Picerno al top, lupi inguardabili per buona parte della partita.

AVELLINO-PICERNO: 0-2

AVELLINO (4-3-3): Marcone; Ricciardi, Benedetti (37’ Sottini), Auriletto, Tito; Matera, Casarini (1’ st Di Gaudio), D’Angelo (14’ st Tounkara); Trotta (1’ st Mazzocco), Marconi, Russo. A disp. Rizzo, Pizzella, Perrone, Garetto, Kanoute, Gambale. Allenatore: Massimo Rastelli.

6 (4-2-3-1): Albertazzi; Pagliai (1’ st Novella), Ferrano, Garcia, Guerra (29’ st Monti); De Ciancio, Gallo; Ceccarelli (17’ st Gonnelli), Kouda (39’ st Golfo), Esposito (29’ st D’Angelo), Santarcangelo. A disp. Rossi, Gammone, Allegretto, Albadoro, Golfo, Setola. Allenatore: Emilio Longo.

MARCATORI: 11’ st Santarcangelo, 41’ st Sottini (aut.).

ARBITRO: Sig. Luca De Angeli della sezione di Milano.