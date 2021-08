L'Avellino si prepara per la sfida contro la Ternana in Rimini Cup

Doppio impegno per l'Avellino che si prepara la prima uscita ufficiale della stagione agonistica. Si gioca domenica contro la Ternana. L’Us Avellino ha reso noto «il programma di allenamenti congiunti che precederanno l’esordio ufficiale stagionale, in Tim Cup, previsto per domenica 8 agosto alle 18,30 contro la Ternana. Mercoledì 4 agosto, alle ore 17,30, i ragazzi di mister Braglia affronteranno una rappresentativa di giovani militanti tra i campionati di Eccellenza e serie D. Giovedì 5 agosto, sempre alle ore 17,30, i biancoverdi affronteranno l’Equipe Campania, gruppo di svincolati radunato dall’Aic ed allenato dal duo Guglielmo Tudisco – Antonio Rinaldis. Entrambi gli allenamenti congiunti si terranno allo stadio comunale di Roccaraso».