Ritorno bagnato, ritorno fortunato? L'Avellino lo scoprirà sabato alle 20:45 contro il Latina. Ieri i biancoverdi sono rientrati definitivamente al "Partenio-Lombardi". Qui, a partire delle 17:30, si sono allenati a porte chiuse in vista della gara valida per la prima giornata del girone C di Serie C 2023/2024.

Sbrigate le ultime formalità burocratiche per la concessione della gestione annuale dello stadio e ultimato l'allaccio della rete idrica per consentire l'uso dei servizi igienici: l'esilio forzato a Venticano è finito. Sull'erba sintetica bagnata dalla pioggia, Tito e compagni hanno iniziato a prendere confidenza col campo di gioco che avevano finora calpestato solo la sera del 17 agosto, in occasione della prima edizione del memorial "Sandro Criscitiello". Partire forte è l'imperativo.

APPROFONDIMENTI Serie C, tutte le partite in diretta su Sky. E Now sarà title sponsor La Casertana torna in serie C, bocciato il ricorso della Reggina Grande entusiasmo Avellino: superata quota 4mila abbonamenti

Cominciare col piede giusto portando a casa i primi 3 punti è la missione da non fallire davanti a oltre quattromila abbonati e a tanti altri tifosi che affolleranno gli spalti: più facile a dirsi che a farsi, certo, ma fondamentale per alimentare l'entusiasmo ritrovato.

C'è da tenere a debita distanza l'aria pesante ereditata dall'escalation di delusioni nelle ultime due stagioni, quel senso di disamore misto a disillusione collettiva spazzato via dal sontuoso mercato finanziato da D'Agostino e condotto magistralmente da Perinetti e i suoi collaboratori. È il momento di fare i conti con la piacevole condanna che accompagnerà costantemente l'Avellino: quella di dover vincere perché è costruito per farlo.

Una pressione che non spaventa Rastelli e che stavolta non è dettata solo dal blasone del club: la rosa è completa in ogni reparto, può contare su giovani promettenti, calciatori di categoria e di categoria superiore.

Al netto del tempo necessario per amalgamare gli ultimi arrivati con chi è stato a disposizione dal primo giorno di ritiro, non ci sono più limiti o alibi. Per nessuno. Scatta il conto alla rovescia e avanza il mantra: fare la partita, dimostrare di essere superiori non solo sulla carta, ridurre al massimo gli errori, spuntarla in qualsiasi modo.

Proprio da Palena, l'Avellino è tornato con la consapevolezza di poter puntare forte sulle palle inattive. In attesa che Rigione sconti le due giornate di squalifica rimediate al termine della scorsa stagione, Cionek e Benedetti (in vantaggio su Mulè) saranno chiamati a salire e saltare quando se ne presenterà l'opportunità. Tito e Cancellotti, che agiranno ai loro lati in difesa (Falbo è alle prese con un fastidio a un piede), avranno il compito di pennellare palloni invitanti su corner o calcio di punizione sia per loro sia per gli altri compagni.

Come D'Angelo, uno dei colpitori di testa che già c'era in organico. La mezzala palermitana è chiamata ad alzare i giri del suo motore perché alle sue spalle ora ci sono pure Armellino, Pezzella e Sannipoli a incalzarlo.

Una sana competizione che può essere tra le fortune dell'Avellino se verrà gestita nel migliore dei modi e se nello spogliatoio si radicherà la mentalità che il gruppo viene prima di tutto.

Almeno per il momento le gerarchie del precampionato dovrebbero, però, essere sacre. Dall'Oglio e Palmiero sono pronti a completare la mediana alle spalle di Varela sulla trequarti. L'uruguaiano è in odore di staffetta con D'Amico.

Nel gioco aereo sanno, poi, farsi valere (per usare un eufemismo) Marconi e Patierno, i bomber che aspettano la palla buona per gonfiare la rete e che scalpitano per esultare con i propri sostenitori. L'ex Virtus Francavilla è stato gestito con cautela nelle ultime settimane per essere pienamente a disposizione per il debutto. Debutto che potrebbe consumarsi a gara in corso per il neo-acquisto Gori: un altro che in area di rigore sa farsi valere, eccome. Insomma, è una questione di testa. In tutti i sensi. L'Avellino ha, comunque, tante altre armi per far male a chiunque. Grazie a una panchina lunga e con giocatori di livello, che si fa fatica a definire riserve.