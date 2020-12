L’Avellino espugna il campo del Potenza. Una rete di Maniero al sessantanovesimo sblocca la gara e consegna ai lupi tre punti preziosi per il morale e la classifica, dopo la brutta performance casalinga contro il Catania di domenica scorsa. Per la formazione irpina avvio in sordina, tanto da rischiare ad appena tre minuti dal fischio d’inizio la marcatura dei padroni di casa. Ma il resto il primo tempo non fa segnare altre emozioni. Nella ripresa lupi grintosi e motivati. Ci provano senza successo almeno in un altro paio di occasioni. La determinazione comunque paga. Maniero realizza e porta la formazione di mister Piero Braglia alla vittoria.

